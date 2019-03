Conte apre ufficialmente il dossier della Tav. Si è tenuto martedì mattina a Palazzo Chigi un vertice sulla Torino-Lione con i vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Le gare d’appalto sono da avviare entro lunedì, altrimenti si rischia di perdere 300 milioni.

Si cerca un compromesso

Il premier prova a definire la "exit strategy" per evitare che il governo gialloverde si impantani in un dibattito infinito. Il neo segretario Pd Nicola Zingaretti, partendo dalla Tav, colpisce dove fa più male: non gli si può lasciare - concordano M5s e Lega - altro margine, in vista del voto per le europee e le regionali in Piemonte. Il vertice si annuncia "non risolutivo ma fondamentale": il premier potrebbe incaricarsi di dare il via libera ai bandi - revocabili - per l'opera e disegnare la "road map" per far maturare la scelta. Perché se la Lega ritiene "non" ci sia "alternativa" al Sì, nel M5s il fronte del No è coriaceo. E oltre a decidere come fare, bisogna calibrare bene i tempi. In una primavera che si annuncia infuocata: Salvini non esclude più una manovra bis.

Buffagni (M5S): pronti ad andare a casa

A irrompere poco prima del vertice sono però le parole di Stefano Buffagni, parlamentare del Movimento 5 Stelle e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Guardi io non mi occupo di trovare il compromesso. Detto ciò se bisogna andare a casa perché noi non vogliamo buttare soldi per opere vecchie io non vedo il problema", le sue parole ad Agorà.

Zingaretti: "Criminale perdere soldi e posti di lavoro"

Intanto, nel suo primo giorno da segretario, Zingaretti ha lanciato un appello da Torino: “Non si interrompano i bandi per la Tav, sarebbe criminale perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro”, ha detto.



