Al via, sulla piattaforma Rousseau, le candidature per le Europarlamentarie del Movimento 5 Stelle, che determineranno i candidati pentastellati alle elezioni europee del 26 maggio prossimo. Si potrà inoltrare la propria domanda dalle 11 di oggi alle 12 del 25 febbraio. E, nel determinare i candidati, il M5S introduce una novità: "Un sistema che consente agli elettori di selezionare i candidati tenendo conto di diversi fattori, in parte legati al curriculum e alla conoscenza delle lingue, ma anche alle attività svolte per il M5S e su Rousseau. Un sistema di ‘meriti’ visibile sui profili dei candidati e che ne determinerà l'ordine di elenco", si spiega. Infine, sarà Luigi Di Maio a scegliere i capilista delle circoscrizioni per le Europee.

Di Maio sceglie i capilista e può bloccare candidature

Il regolamento pubblicato da Rousseau per le candidature prevede che i capilista dovranno rispettare i requisiti previsti per tutti gli altri candidati e la scelta di Di Maio rispetterà il criterio della residenza, del domicilio personale o professionale e/o del centro principale degli interessi vitali del candidato. I nomi dei capilista così identificati saranno ratificati dal voto degli iscritti su Rousseau. Al leader del Movimento è concessa inoltre l'ultima parola sulle candidature: "Il capo politico, sentito il garante, ha facoltà di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo l'eventuale parere vincolante negativo sull'opportunità di accettazione della candidatura; tale parere vincolante può essere espresso fino al momento del deposito delle liste elettorali".

"Candidati competenti per cambiare l’Europa"

"Il 26 maggio prossimo si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo – si apre così il comunicato - Un momento importante in cui saremo chiamati a scegliere i nostri portavoce nelle istituzioni di Bruxelles e di Strasburgo. Anche per questa occasione, il Movimento 5 Stelle ha scelto un processo di selezione dei propri candidati improntato sui principi della democrazia diretta", informa il Blog delle stelle. “L'appuntamento europeo è di primaria importanza per il futuro del nostro Paese e dell'Europa stessa – si aggiunge –. La politica dell'austerity ha fallito, generando un dissenso diffuso in ogni Paese dell'Unione”. Per questo “abbiamo bisogno di candidati competenti, capaci di interpretare al meglio i valori del Movimento 5 Stelle in sede europea. Portavoce che saranno chiamati al difficile compito di cambiarla, questa Europa. Perché se nel 2014 ci accingevamo ad entrare in una realtà completamente nuova, oggi è arrivato il momento di essere protagonisti".

