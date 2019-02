Matteo Salvini non arretra di un passo e, dalle colonne del Messaggero, torna a ribadire che sulla Tav non ci sarà “nessuno stop”. Ci sarà, invece, “un grande Piano Marshall sulle opere pubbliche, sulla manutenzione degli ospedali e delle scuole”, annuncia il ministro dell’Interno. E sullo scontro con il collega Luigi Di Maio si dice tranquillo: “L’intesa si trova sempre”. Dall’altra parte della barricata però, i toni sono meno concilianti. Solo ieri, Di Maio ha sottolineato: "Finché ci saranno i 5 Stelle al governo, la Torino-Lione non si farà". Mentre Alessandro Di Battista ha invitato la Lega a “non rompere”.

Salvini: "Il mio tono è conciliante"

“Un conto sono le parole, un conto sono i fatti. L’intesa si trova sempre. Così è stato in questi otto mesi. E sarà così anche stavolta. Siamo abituati a trattare e a portare a casa il risultato, e infatti la maggioranza degli italiani è dalla nostra parte”. Salvini esclude così la possibilità di una crisi di governo, nonostante i toni grillini. “Il mio tono è quello del pragmatismo. Non solo si va avanti con la Tav. Ma in una fase di rallentamento generale dell’economia dobbiamo rilanciare con un grande piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all’apertura e allo sviluppo di 400 progetti, da Nord a Sud”. Il ministro poi annuncia per marzo un “decreto contro la recessione” e la necessità di liberarsi “dai vincoli paralizzanti della burocrazia”. I soldi per il piano Marshall? “Nelle casse dei Comuni i soldi ci sono”.

“Non serve uno scienziato per capire cosa è meglio fare”

In queste ore di annunciata crisi e toni sempre più duri, Salvini non perde poi occasione per ribadire la propria posizione. Questa mattina da Campli, in provincia di Teramo, il leader leghista ha sottolineato durante un comizio: "Sia l'Abruzzo che l'Italia hanno bisogno di più opere. I soldi vanno spesi per completare le opere iniziate, non per tornare indietro. Se qualcuno ha scavato 25 chilometri di galleria dentro una montagna, è più utile finirla quella galleria o richiuderla? Non serve uno scienziato".