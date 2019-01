M5s e Lega hanno raggiunto un accordo sul nodo trivelle all'interno del decreto Semplificazioni. Lo riferisce il presidente della commissione Lavori pubblici del Senato, Mauro Coltorti (M5s). Il punto su cui è stata raggiunta l’intesa sarebbe quello che prevede un aumento di 25 volte dei canoni per le concessioni, come spiegano fonti parlamentari. L’incremento, comunque, è ridotto rispetto alla proposta iniziale del M5S che lo avrebbe voluto di 35. L'accordo prevede poi che vengano sospese per 18 mesi, nelle more dell'adozione di un piano nazionale, le ricerche di idrocarburi. La conferma arriva anche dal Carroccio, dove però cresce l'irritazione per il "partito del no".

Lega: "Basta con i 'No'"

Sul dossier trivelle, spiegano dalla Lega, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantita continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga, ma a la politica del no a tutto non fa bene al Paese". Ora comunque, dopo l'intesa, la commissione, in congiunta con la Affari costituzionali, potrà proseguire i lavori sul dl. "L'obiettivo", ha spiegato Coltorti, “è chiudere i lavori in mattinata per proseguire nel pomeriggio in Aula e arrivare all'approvazione entro domani". I tempi saranno comunque stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.

Ministro Costa: "Buon primo passo"



Per il ministro dell'Ambiente Sergio Costa si tratta di un buon primo passo: "L'importante è che abbiamo iniziato un percorso con lo stile rigoroso di tutelare l'ambiente, la moratoria è già un bel passaggio". Secondo il ministro anche l'aumento dei canoni "di 25 volte non è poco, considerate - sottolinea - che le royalties per le estrazioni in Italia" attualmente "sono le più basse d'Europa, quindi il ritorno nostro è particolarmente basso, il che è un elemento molto significativp".

Lo scontro tra Lega e M5s sulle trivelle

A far salire la tensione tra Lega e M5s sulla questione, ieri, erano state le parole del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Sono per il no alle trivelle, le trivelle passano per la valutazione di impatto ambientale, e io non le firmo. Mi sfiduciano come ministro? Torno a fare il generale dei Carabinieri, lo dico con franchezza”, aveva spiegato. A stretto giro il commento del viceministro leghista Massimo Garavaglia: "Ci sono atti obbligatori, è una questione amministrativa, non di scelta politica" (LO SCONTRO M5S-LEGA SULLE TRIVELLE).

Data ultima modifica 24 gennaio 2019 ore 10:36