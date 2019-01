Migranti, Salvini: "Nave Sea Watch viene verso Italia, è provocazione"

Mentre la nave Sea Watch si trova per il quinto giorno consecutivo in mare con 47 migranti a bordo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini attacca: "Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch 3 con 47 a bordo si sta dirigendo verso l'Italia. Ribadisco che la nostra linea non cambia, né cambierà. Nessuno sbarcherà in Italia”. E poi assicura, da Twitter: “Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire ma i porti italiani sono e resteranno chiusi".

L’equipaggio: “Prevista tempesta, abbiamo bisogno di riparo”

Intanto l’equipaggio della nave della ong lancia un allarme meteo su Twitter: “In arrivo una forte perturbazione da nord-ovest: è prevista tempesta. I nostri ospiti a bordo soffrono molto il freddo”. Quindi un appello: “Abbiamo bisogno di un riparo, di un porto sicuro al più presto”.

I migranti soccorsi

I 47 migranti a bordo, tra cui ci sono otto minorenni, erano stati soccorsi il 19 gennaio scorso a bordo di un gommone in difficoltà, nelle acque internazionali a nord di Zuwarah, in Libia. Subito era stato chiesto aiuto a Libia, Italia, Malta e Olanda, senza che però ci fosse alcuna risposta.