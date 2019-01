La cattura dell’ex terrorista Cesare Battisti (CHI È) e le dichiarazioni ed esternazioni da parte del ministro dell’Interno Salvini e del ministro della Giustizia Bonafede continuano a creare polemiche. A cominciare dal video postato dal ministro della Giustizia, che ripercorre i momenti della cattura (LA STORIA DELLA CATTURA) e dell’arrivo di Battisti in Italia: "Pubblicato sulla rivista online ministeriale purtroppo si aggiunge a quel riferimento al 'marcire' che il ministro dell'interno ha più volte espresso in suoi video”, rileva Mauro Palma, Garante dei detenuti, confidando che "si provvederà a rimuovere tali video". "Frasi e immagini che puntano ad acquisire consenso attraverso un linguaggio estraneo a quello del Costituente, finiscono per consolidare una cultura di disgregazione sociale”, ha aggiunto.

La nota del Garante

"Come Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà - afferma Palma - ho atteso che calasse il clamore attorno all'operazione che ha riportato Battisti alla doverosa realtà dell'esecuzione di quella pena che la giustizia gli ha inflitto per quanto commesso. Un punto di arrivo che avrebbe richiesto un atteggiamento sobrio sul piano istituzionale e su quello della comunicazione. Non è stato così. E poiché alle parole che cercano - in contrasto con la nostra Costituzione - di dare alla pena il significato del 'marcire in carcere', si sono aggiunti i video che dettagliatamente riprendono le varie fasi della traduzione in carcere della persona estradata, ritengo doveroso richiamare quanto affermato dal nostro ordinamento penitenziario, che all'articolo 42-bis comma 4, prescrive che nelle traduzioni siano 'adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità'. L'articolo prosegue prevedendo sanzioni disciplinari per chi non osservi tale disposizione: certamente il legislatore non poteva supporre che fossero i vertici delle Istituzioni a non rispettarla". Il Garante "se da un lato confida - sulla base della più volte affermata volontà del ministro della giustizia del pieno rispetto della dignità di ogni persona - che si provvederà a rimuovere tali video, d'altro canto ritiene suo compito ricordare che epiteti, frasi e immagini che puntano ad acquisire consenso attraverso il ricorso a un linguaggio del tutto estraneo a quello del Costituente, finiscono per consolidare una cultura di disgregazione sociale e di tensione di cui il Paese non ha certamente bisogno".

Il video

Nelle immagini del video, tre minuti e mezzo montati con musica di sottofondo, si vedono in apertura una serie di foto di Battisti ritratto negli anni scorsi, in una mentre brinda con un bicchiere alzato, poi la scena passa a Ciampino con gli agenti di polizia e della penitenziaria che attendevano il Falcon che ha riportato Battisti in Italia e l'arrivo dello stesso Bonafede sul posto. Le immagini ritraggono poi l'arrivo dell'aereo da cui scende Battisti. Il video prosegue con il punto stampa organizzato a Ciampino e il discorso fatto da Bonafede. Poi i riflettori tornano su Battisti, con le auto che lo scortano in questura, dove si vedono poi le fasi del fotosegnalamento e delle impronte digitali. Quindi gli agenti prendono Battisti e lo caricano nuovamente in macchina per portarlo a Pratica di Mare dove lo attende l'aereo che lo porterà in Sardegna. Centinaia di migliaia le visualizzazioni. Numerosissime le critiche, anche da parte degli avvocati penalisti. Bonafede si è difeso in una nota: “Ho semplicemente detto che in Italia nessuno si può sottrarre alla giustizia e se vengono commessi dei reati chi lo ha fatto deve pagare. Senza alcun accanimento sulla persona - ha scritto il Guardasigilli - ma con una precisa rivendicazione del fatto che la giustizia in Italia è un valore fondamentale: chi sbaglia paga”.

Critiche anche a Salvini per le frasi pronunciate

Il Garante dei detenuti fa riferimento anche alla frase più volte pronunciata dal vicepremier Matteo Salvini. "L'abbiamo preso. E ora dovrà marcire in galera. Cesare Battisti non è un perseguitato o un semplice scrittore di romanzetti: è un terrorista comunista. Un assassino. Un codardo”, aveva scritto nei giorni scorsi il leader della Lega.