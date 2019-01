Le proposte di legge del Movimento 5 Stelle sulla legalizzazione della cannabis “non passeranno mai”. A dirlo è il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione della sede dell'Ugl a Milano. Il tema, ha sottolineato Salvini, “non è nel contratto di governo”. Una posizione condivisa da altri esponenti del suo partito e già emersa nei giorni scorsi.

Le critiche del ministro Fontana

Il Movimento ha presentato tre ddl in Senato per rendere legale la coltivazione fino a quattro piante. Ma sul tema si era già innescata la polemica, con il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana che ha detto: “Le proposte sulla legalizzazione dell'uso della cannabis non sono concordate. È un tema che non è nel contratto del governo e che non è nell'agenda della Lega”. Contrarietà è stata espressa anche da Forza Italia, mentre il Pd ha parlato della necessità di svolgere un referendum sul tema.