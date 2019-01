Autoprodurre cannabis a uso ricreativo potrebbe non essere più reato. È quanto previsto dal disegno di legge presentato a Palazzo Madama dal senatore del Movimento 5 Stelle Matteo Mantero. La proposta, anticipata su Facebook con un post dal titolo “Libera cannabis in libero Stato", prevede la possibilità di “coltivare fino a 3 piante femmine in casa propria o in forma associata (per un massimo di 30 soci) e di detenere fino a 15 grammi di sostanza presso il proprio domicilio e 5 grammi fuori".

Le ragioni di Mantero

Il Ddl Mantero prevede inoltre "di regolamentare il mercato della cannabis a basso contenuto di thc (la cosiddetta cannabis light) consentendo la vendita per uso alimentare o erboristico (saranno soggette a tutti quei controlli dovuti e legati a quel tipo di attività) e innalzando il contenuto di thc delle infiorescenze fino all'1%". Il senatore grillino spiega la propria decisione su Facebook, dicendo che non proporre questa legge “sarebbe da irresponsabili”. Mantero sottolinea che ogni anno in Italia 5 milioni di persone fanno uso di hashish e marijuana e che il 70% degli italiani è d’accordo sul fatto che “sia insensato perseguire chi si fuma uno spinello, visto che la marijuana non fa male come invece l'alcool e il tabacco". A sostegno della propria posizione, cita una ricerca pubblicata sulla rivista "Scientific Reports", in cui si legge che "l'alcool ha un indice di pericolosità 114 volte superiore alla cannabis, seguito da eroina, cocaina e tabacco". Ricorda poi la relazione annuale del 2015 della Direzione Nazionale Antimafia in cui si sottolinea che "dalla cancellazione del reato di produzione e vendita delle droghe leggere, che rappresenta più della metà del mercato degli stupefacenti, il risparmio generato ammonterebbe a quasi 800 milioni di euro". "Chi contrasta la legalizzazione della cannabis, consapevolmente o meno, sta facendo un enorme regalo alla mafia", sottolinea Mantero. Infine, il parlamentare spiega che nel mercato illegale "la cannabis viene "tagliata" con sostanze di vario tipo allo scopo aumentare il peso dell'erba ed avere più profitti”. Un ulteriore problema che si risolverebbe con la legalizzazione.