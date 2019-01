Salvataggio Carige, pubblicato il decreto: garanzie fino a 3 miliardi

Una garanzia statale sulle obbligazioni Carige per un massimo di 3 miliardi di euro, da attivare fino al 30 giugno e un fondo pubblico da 1,3 miliardi per coprire gli oneri dei bond e della eventuale sottoscrizione di azioni della banca per un massimo di un miliardo, in caso di ricapitalizzazione precauzionale. Sono queste le misure previste dal decreto Carige, varato lunedì sera dal governo per il salvataggio della banca genovese (LA STORIA DI CARIGE). Il Dl è stato firmato ieri sera dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La banca ha ora due mesi di tempo per presentare un piano industriale: la possibile ricapitalizzazione da parte dello Stato sembra un’ipotesi residuale, stando alle parole dei tre commissari dell’istituto bancario, che ieri hanno incontrato le organizzazioni sindacali per discutere del futuro degli oltre 4.200 dipendenti. Eppure oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti risponde affermativamente a chi gli chiede se la nazionalizzazione di Carige sia "una possibilità concreta".

L'attacco delle opposizioni e la rivelazione del "Sole"

Intanto non si placano le polemiche: dopo l’attacco del Pd, che ha annunciato un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sul possibile conflitto di interessi del premier Conte per i rapporti con il giurista Guido Alpa, già consigliere di Carige, e con Raffaele Mincione, azionista della banca, ad accendere nuovamente la miccia è una rivelazione de Il Sole 24 ore, che spiega come il testo del decreto sia pressoché identico a quello approvato nel 2016 dal governo Gentiloni per avviare la nazionalizzazione di Monte dei Paschi e il salvataggio di Popolare Vicenza e Veneto Banca.

Cosa prevede il decreto

Esattamente come per le banche venete, scrive il quotidiano economico, è previsto infatti che “le obbligazioni potranno avere durata fino a 7 anni, dovranno essere prive di clausole di subordinazione o di componenti derivate, e dovranno prevedere il rimborso integrale a scadenza”. Identico a quello utilizzato nel 2016 è anche il calcolo della commissione per ripagare la garanzia. Intanto la Commissione europea vigila: "È in contatto con le autorità italiane, pronta a discutere con loro della disponibilità di strumenti" di salvataggio "sempre nel quadro degli strumenti europei", riferisce Bruxelles.

Le polemiche

Le misure adottate dal governo per assicurare liquidità a Carige e preparare la via - in caso di fallimento del salvataggio privato - a un intervento dello Stato scatenano le opposizioni. A Sky Tg24 Economia, l’ex-ministra del Pd Maria Elena Boschi attacca: “Il decreto è un copia e incolla di quello fatto dal governo Gentiloni”. “In questo caso, a differenza del Monte dei Paschi di Siena, non verrà toccato neanche un centesimo a obbligazionisti senior e ai correntisti”, replica il presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi. Nel turbine della polemica finisce anche il premier Giuseppe Conte, accusato di conflitto di interessi. Accuse bollate come "un'assurdità" da Conte che - ricordano da Palazzo Chigi - non ha mai avuto "uno studio professionale associato" con Alpa né ha mai "incontrato o conosciuto" Mincione, limitandosi a fornire un parere legale a una società di cui era socio e presidente. "In questo momento non parliamo di salvataggio di Carige, confidiamo che la logica di mercato e che gli azionisti possano ricapitalizzare" afferma Conte ospite a Porta a Porta. "Lo Stato ha offerto una garanzia per nuovi bond perché si è creato uno stallo, per traghettare questo momento. È un salvagente temporaneamente offerto ma confidiamo che la Carige possa attraversare questo momento". "Se questo non arriverà - aggiunge - non intendiamo usare soldi dello Stato". I malumori serpeggiano però anche tra i 5 Stelle dove Gianluigi Paragone parla di rischio "autogol". Ieri anche Renzi, Salvini e Di Maio hanno avuto un duro botta e risposta sul tema.

