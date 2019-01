Sea Watch, Di Maio: "Non ho scavalcato Salvini, la linea dura resta"

Mano tesa, nel caso singolo della Sea Watch, a donne e bambini che da giorni sono in cerca di un approdo, ma allo stesso tempo la conferma in generale sul tema migranti, della linea dura voluta da Matteo Salvini. E’ in sintesi il contenuto di un’intervista rilasciata dal vicepremier Luigi Di Maio al Corriere della Sera. Sul caso Sea Watch, con la disponibilità ad accogliere alcuni dei migranti, Di Maio anzi puntualizza di non aver scavalcato l’altro vicepremier Salvini. "Ma no, assolutamente. Non ho sentito Salvini dire che donne e bambini devono rimanere sulle navi. Anzi. Ci siamo sentiti. Sono d'accordo sulla linea dura: non possiamo assumerci da soli i problemi dell'Unione Europea sui migranti”.

"Disponibili ad accogliere 10 persone da Sea Watch"

Sea Watch al momento resta in mare, è da oltre due settimane ormai che l’ong lancia appelli e denuncia le difficoltà per portare in terraferma i 32 migranti a bordo. "Abbiamo dato la disponibilità ad accogliere circa dieci persone: si tratta di donne e bambini e sia Malta sia Sea Watch fanno ostruzionismo, non permettendo lo sbarco e tenendoli a bordo", dice Di Maio. "Noi come governo - aggiunge - vogliamo che vengano tutelati donne e bambini. Che sbarchino a Malta e li accoglieremo". Poi ancora critiche a Malta che ha consentito a Sea Watch di entrare nelle acque territoriali ma non in porto. "Se l’Italia avesse fatto così - afferma Di Maio - avremmo avuto tutta l’Europa contro".

“Tutti i sindaci applicheranno il dl sicurezza”

Altro tema caldo, in qualche modo legato anche alla vicenda Sea Watch, è il decreto sicurezza (COSA E'). La polemica aperta dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha sospeso l’applicazione del decreto è ancora viva. Nell'intervista Di Maio assicura che "tutti i nostri sindaci applicheranno il dl sicurezza perché è una legge dello Stato. Il punto è migliorare i provvedimenti anche alla luce dei nostri valori e lo abbiamo fatto. Anche la Lega ha votato alcuni nostri provvedimenti, pur non essendo totalmente favorevole".