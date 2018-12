Manovra, Salvini incontra associazioni di imprenditori al Viminale

La manovra di governo, approvata ieri alla Camera, è un libro in gran parte ancora da scrivere e il governo avvia il dialogo con le parti sociali. Oggi sono attese al Viminale le 12 associazioni imprenditoriali (compresa Confindustria) che lo scorso 3 dicembre si sono riunite a Torino per sollecitare il rilancio delle infrastrutture, a partire dalla linea ad alta velocità Torino-Lione. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini riceverà poi anche gli addetti della categoria dei locali da ballo, come promesso ieri dopo la sua visita ai feriti della discoteca di Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l’8 dicembre sono morte sei persone. Domani sarà la volta dei sindacati, attesi a Palazzo Chigi, già in pressing per ottenere maggiori garanzie su crescita e lavoro. Martedì invece toccherà ai rappresentanti di piccole e medie imprese, che saranno ricevuti dal ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.

Fraccaro: "Al Senato sgravi sul lavoro e incentivi"

"La manovra al Senato cambierà molto, al di là di Quota 100 e del reddito di cittadinanza", su cui "il Paese non può aspettare, ce lo dicono i nuovi dati sulla povertà assoluta", ha dichiarato intanto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro (M5s), in un'intervista a Repubblica in cui preannuncia "sgravi al costo del lavoro e incentivi per le imprese che fanno contratti a tempo indeterminato. Di questo si sta occupando il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio". "Ci saranno tanti interventi per rendere il decreto dignità sempre più efficace", dice Fraccaro. "Poi puntiamo moltissimo sugli investimenti perché crediamo che da lì riparta non solo il Pil, ma anche la fiducia nel nostro Paese. Per questo avvieremo un grande piano di investimenti per aprire cantieri in tutt'Italia. Sul modello spagnolo, che è quello di cui parliamo da anni: ripartire dai territori, dalle tante piccole opere diffuse". "Ci sono vari fronti su cui stiamo lavorando. Sono quasi pronte la legge delega sul nuovo codice unico degli appalti e quella che riguarda le modifiche del codice civile. La burocrazia impedisce ai comuni, anche a quelli che avrebbero le risorse, di realizzare le opere in tempi umani. E i tempi biblici dei processi non facilitano l'arrivo di investitori internazionali", spiega.