Dopo l’annuncio del governo del rinvio al 2019 delle decisioni sulla Tav, per i ritardi o l'eventuale abbandono del progetto, l’Italia rischia di dover restituire i fondi europei. È questo l’avvertimento della Commissione europea: “Non possiamo escludere di chiedere all'Italia di ripagare i contributi Cef già avuti”, ha detto un portavoce dell’organo Ue, “se i fondi non possono essere ragionevolmente spesi in linea con le scadenze dell'accordo di finanziamento, in applicazione del principio 'usare o perdere i fondi'”. La cifra dei fondi che l'Italia potrebbe dover rimborsare “al momento non può essere indicata", ha detto il portavoce, ma, ha sottolineato, "speriamo questo non succeda perché pensiamo che la Torino-Lione sia un progetto importante".

1,2 miliardi di euro

Secondo fonti qualificate di Bruxelles, come riporta l'Agi, sarebbe di circa 500 milioni di euro l'ammontare dei fondi che l'Italia rischia di dover rimborsare all'Unione Europea. Ma il conto potrebbe salire ulteriormente e avvicinarsi a 1,2 miliardi, se si tiene conto delle risorse nel bilancio Ue ancora disponibili per la Tav fino al 2020 e che verrebbero dunque riviste o cancellate. I 500 milioni di euro sono l'ammontare dei fondi già versati dal bilancio comunitario all'Italia per la Tav dall'avvio del progetto a oggi. Per il periodo di bilancio 2007-2013, l'Ue ha effettuato esborsi pari a 370 milioni di euro per la Tav, a cui si aggiungono 120 milioni già pagati per il 2014-2020. Inoltre, l'Italia rischierebbe di perdere una parte o la totalità dei 694 milioni di euro ancora disponibili per il periodo di bilancio 2014-2020.

Possibili modifiche all'accordo di finanziamento

Un portavoce della Commissione, Enrico Brivio, ha spiegato che "a seconda dell'evoluzione nelle prossime settimane, potrebbero essere necessarie delle modifiche al cosiddetto Grant agreement, l'accordo di finanziamento per modificare la portata dell'azione e il suo calendario nella prima parte del prossimo anno". La riduzione o la cancellazione degli stanziamenti futuri potrebbe avvenire nell'ambito delle modifiche al Grant agreement. Secondo le stesse fonti, infine, la cancellazione della Tav non sarebbe conveniente per l'Italia perché, nel prossimo periodo di bilancio 2021-2027, la quota di cofinanziamento a carico dell'Ue dovrebbe passare dal 40% al 50%.