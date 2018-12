"L'incontro tra Renzi e Romani è stata una notizia, uno scoop anche per me ma il nostro orizzonte è il centrodestra unito, l'alleanza con la Lega è per noi una prospettiva a cui tendere". Così la vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, Mara Carfagna, ospite de L'intervista di Maria Latella su Sky Tg24, sulle future alleanze di Forza Italia. Ma, precisa Carfagna, "quella che ci piace è la Lega con cui governiamo in Comuni e Regioni, la Lega di Zaia e Fontana, quella che crea benessere e sviluppo, ci piace meno la Lega che non riesce a contenere le derive e le follie del Movimento 5 Stelle".

"Su Regeni Fico ha messo in imbarazzo Conte"

Mara Carfagna è intervenuta anche sulle tensioni tra il presidente della Camera, Roberto Fico, e l'Egitto dopo che Fico ha deciso di interrompere i rapporti con il parlamento egiziano per il caso Regeni. "La posizione di Fico si può condividere ma porla così rischia di essere controproducente e pericoloso per l'Italia e per la ricerca della verità" ha detto l'esponente di Fi, pur sostenendo che "è intollerabile la mancata collaborazione delle autorità egiziane". "Io - ha aggiunto - non avrei preso questa decisione senza accordarmi con il ministro degli Esteri e con il presidente Conte che rappresenta l'Italia al G20 e si è trovato spiazzato dalla posizione di Fico. Mettere in imbarazzo il presidente del Consiglio che aveva appena organizzato la conferenza sulla Libia e lì aveva avuto un incontro con il presidente egiziano su questo tema non va bene".