Prescrizione, intesa Lega-M5s. Bonafede: resta in ddl anticorruzione

Dopo aver ottenuto la fiducia al Senato sul decreto sicurezza, la maggioranza di governo sembra aver trovato un’intesa sul nodo prescrizione, su cui si erano accumulate tensioni tra Lega e M5s negli ultimi giorni. A Palazzo Chigi si è tenuto un vertice di un'ora tra il premier Giuseppe Conte, i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (L'INTERVISTA A GIULIA BONGIORNO). Al termine dell'incontro è stato il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari ad annunciare: "Fumata bianca: abbiamo trovato la quadra". Poco dopo anche il vicepremier Salvini ha confermato: "Accordo trovato sulla riforma della prescrizione, ma solo con tempi certi". Il ministro della Giustizia Bonafede ha poi fornito ulteriori dettagli: "La prescrizione non cambia, resta così com'è, l'emendamento rimane al ddl anticorruzione che andrà in Aula la settimana prossima. Poi chiederemo una legge delega per una riforma organica del processo che porti a tempi certi dei processi. È il primo passo di una riforma epocale della giustizia. Entrerà in vigore in modo posticipato l'anno prossimo".

La minaccia di Di Maio

Prima del vertice, dal ministro Di Maio era scattato l'ultimatum: “O arriva l'accordo sulla prescrizione o salta il Contratto di governo". In un'intervista al Fatto quotidiano il vicepremier spiega: "La prescrizione è nel contratto e va fatta". E sulla misura si deve chiudere votandola dentro il ddl Anticorruzione in aula alla Camera il prima possibile, perché "non possiamo dire alle famiglie delle vittime delle stragi che slitterà tutto all'anno prossimo". La delicata questione ha agitato addirittura lo spettro di una crisi per l'esecutivo nonostante Salvini abbia rassicurato: “Il governo non rischia”. Sempre per oggi è in programma il consiglio dei ministri che dichiarerà lo stato di emergenza in undici regioni, varando lo stanziamento di 253 milioni per i lavori più urgenti in seguito ai danni del maltempo.

Le tensioni nella maggioranza

Il decreto sicurezza e la questione prescrizione hanno evidenziato contrasti nell’asse Lega-M5S. Il ministro dell’Interno Salvini ieri ha allontanato le voci di un possibile voto a marzo ma insiste: “Nel contratto di governo c'è la riforma della giustizia e la riforma della prescrizione. L'unica cosa che non voglio è che ci siano processi eterni. La prescrizione va cambiata ma io voglio una giustizia che abbia tempi certi. Sono sicuro che troveremo una quadra, non litigheremo e porteremo a casa anche la riforma della giustizia”. Dall’altra parte il ministro del Lavoro Di Maio ha auspicato la possibilità di raggiungere "l'accordo migliore per gli italiani". Ieri un’apertura è arrivata anche da parte del ministro della Giustizia Bonafede: "Pronti a valutare proposte di miglioramento". Mentre il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli precisa su Twitter: "La riforma della prescrizione è nel contratto di governo - scrive -. La battaglia contro i corrotti è nel dna del Movimento 5 Stelle. Basta impuniti" (COSA PREVEDE LA PROPOSTA M5S).

Data ultima modifica 08 novembre 2018 ore 10:32