Tav, commissario Foietta: "Analisi governo pilotata e con pregiudizi"

Lercara, il salvataggio di automobilisti bloccati dal maltempo. VIDEO

L'ondata di forti piogge ha provocato vittime, danni e difficoltà in molte zone della Sicilia . Tanti gli interventi dei carabinieri per portare in salvo persone rimaste intrappolate in casa o in auto, come è successo tra Lercara Friddi e Castronovo di Sicilia