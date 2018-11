4 novembre, Mattarella: "Nessuno Stato ce la fa da solo"

Live/ Maltempo, 12 morti e un disperso in Sicilia. DIRETTA

Dieci morti nel Palermitano e due in provincia di Agrigento. Conte parte per le zone alluvionate. Salvini a Belluno e Venezia. In Veneto danni per un miliardo di euro. Allerta arancione in tutte e tre le regioni e anche in Emilia Romagna, Calabria e Sardegna