Trieste blindata, cortei CasaPound e antifascisti per il 4 novembre

Doppia manifestazione a Trieste, con Casapound in piazza per il 4 novembre e la contro-manifestazione della rete antifascista. Per evitare disordini la città è blindata. Il corteo di Casapound, organizzato in memoria della vittoria dell'Italia 100 anni fa nella Grande Guerra, è partito da largo Riborgo con circa 2mila manifestanti. La marcia della rete antifascista, alla quale partecipano circa 5mila persone, si è invece aperta con lo striscione "Liberiamoci dai fascismi". I cortei si sono quasi sfiorati, restando ad alcune centinaia di metri di distanza l'uno dall'altro.

Casapound tra lacrimogeni e tricolore

In testa al corteo, tra fumogeni tricolori, ci sono diversi labari, tra cui quello della Federazione nazionale Arditi d'Italia con le medaglie d'oro e della Associazione nazionale Arma milizia, Seguono tricolori, bandiere di CasaPound, bandiere istriana, fiumana e dalmata. E ancora lo striscione con sfondo rosso e scritta bianca 'Difendere l'Italia fino alla vittoria', e più in là un altro striscione, anche questo rosso ma con scritta bianca e nera 'Italia: risorgi, combatti, vinci!'.

Corteo antifascista: “Nessuna tolleranza contro intolleranti”

Il corteo antifascista, invece, ha cominciato a sfilare mentre un rappresentante della rete antifascista e antirazzista di Trieste diceva da un altoparlante: ”Noi siamo più belli, più allegri e più colorati di loro e questa è una piazza accogliente anche per chi è venuto da lontano”. Il discorso è stato pronunciato anche in lingua slovena: "Nessuna tolleranza contro gli intolleranti. Loro vogliono dividere noi unire". Durante la manifestazione, un gruppo isolato si è sganciato dai militanti di Potere al popolo che stava sfilando e ha raggiunto alcuni esponenti del Pd chiedendo loro di non partecipare al corteo. Un iscritto dem è stato anche spintonato e ha riportato alcune contusioni. La situazione si è poi normalizzata.

Guerra di striscioni alle finestre della città

In tutta la città ci sono anche molti striscioni appesi a balconi e finestre in occasione dei cortei, per schierarsi da una parte o dall’altra. "Trieste pro patria" recita uno di questi. "La Costituzione italiana è antifascista", risponde, a un paio di centinaia di metri di distanza, un altro. Il fatto che le due manifestazioni si svolgessero nella stessa giornata ha creato alcune polemiche a Trieste, con diversi abitanti che ritenevano che sarebbe stato meglio organizzare gli eventi in giornate separate.

