L’emergenza maltempo e il selfie sorridente di Salvini: è polemica

Prima il post con la foto sorridente, poi le critiche, poi la risposta sempre via social. È di nuovo polemica per un tweet di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, mentre dalla Sicilia arrivavano le notizie di nuove vittime e mezza Italia faceva i conti con i danni del maltempo, ha pubblicato su Twitter e Facebook un messaggio da Venezia, prima di partire per le zone colpite dal maltempo in Veneto. "Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo. Buona domenica amici, chi si ferma è perduto", ha scritto. Il tutto accompagnato da una sua foto sorridente e dall'emoticon con l'occhiolino. In molti hanno criticato l’immagine, ritenendola poco opportuna, e sono iniziate le polemiche. Utenti comuni ed esponenti dell'opposizione hanno attaccato il vicepremier per il post.

La reazione di Salvini

Il ministro dell'Interno, più tardi, ha replicato a chi lo ha criticato con un altro post su Facebook e Twitter: “Se vado, mi criticano perché vado. Se non vado, mi criticano perché non vado. Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene. Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra? Me ne frego, penso agli italiani e continuo a lavorare”.

La conferenza stampa

Oltre al nuovo post, Matteo Salvini ha parlato della vicenda anche durante la conferenza stampa a Belluno: “Non è il giorno della polemica. Se vai, dicono 'perché vai'. Se sorridi, dicono 'perché sorridi'. Io sono orgoglioso di cosa fatto dal governo”.