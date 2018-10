Boccia: "Se non ci sarà crescita colpa sarà del governo"

“Se i risultati della crescita non ci saranno nei prossimi mesi è colpa esclusiva di questo governo e della politica economica che realizza, non di altri”. Lo dice il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in merito alle stime dell'Istat sul Pil italiano, fermo nel terzo trimestre. Di Maio, però, sottolinea che “la manovra del popolo si riprenderà non solo il Pil, ma anche la felicità dei cittadini”.

Di Maio: "Congiuntura economica generale"

“Purtroppo dal punto di vista internazionale c'e' stata una serie di fattori che incidono sulla congiuntura economica generale. Ma vedrete che con la 'manovra del popolo' non solo il Pil ma la felicità dei cittadini si riprenderà”, dice Di Maio a margine dell'audizione al Copasir, commentando i dati Istat sul Pil.

Conte: "Legge di bilancio invertirà trend"

Il premier Conte, invece, parla dall’India dove si trova al Tech Summit di Delhi. “Lo avevamo previsto, proprio per questo faremo una manovra espansiva”. Anche Conte fa riferimento a “uno stop congiunturale che riguarda l'intero quadro dell'economia europea”, Conte ribadendo come senza la manovra messa in campo dal governo il trend sarebbe quello della “recessione”. “La legge di bilancio mira a invertire questo trend”, assicura il premier.

Boccia: "Non anteporre ideologie a spiegazioni economiche"

Boccia parla dall'assemblea di Confindustria Canavese: “Siamo a disposizione del Paese e del Governo per fare proposte che non antepongano le ideologie alle spiegazioni economiche”. Secondo Boccia che l'Istat abbia detto che la crescita è stagnante “era prevedibile, l'abbiamo detto da tempo: l'economia globale comincia a rallentare e l'Italia deve reagire”. Allo stesso tempo però Boccia sottolinea che “c’e una divergenza di spiegazioni economiche in questo governo su cui bisogna cominciare a chiarire che se i risultati della crescita non ci saranno nei prossimi mesi è colpa esclusiva di questo governo e della politica economica che realizza, non di altri”.

Renzi: "Salvini e Di Maio fermatevi"

Anche l’ex premier Matteo Renzi commenta le stime dell’Istat: “Per la prima volta il Pil è fermo dopo 4 anni, la politica suicida del governo sta bloccando l'Italia, Salvini e Di Maio fermatevi!”. Renzi rivolgendosi ai due vicepremier afferma: “Fate una proposta alternativa di manovra, riducete il deficit, quota 100 e reddito di cittadinanza indeboliscono l’Italia”.