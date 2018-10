Tensione nell'aula del Consiglio comunale di Torino durante il dibattito sulla mozione No Tav promossa dal Movimento 5 stelle. Le opposizioni di centrosinistra hanno esposto cartelli con le scritte "Torino dice Sì alla Tav" e "Torino dice basta", protestando contro la mozione. Una protesta che ha spinto il presidente dell'aula a sospendere per qualche minuto la seduta e a convocare la conferenza dei capigruppo. Sono stati espulsi tutti i consiglieri di centrosinistra, compreso l'ex sindaco Piero Fassino. "È la prima volta - ha commentato - che vengo espulso, capita anche questo". All'ordine del giorno del Consiglio comunale di Torino c'è il voto sulla mozione con cui il Comune chiederà al governo di rinunciare alla costruzione della linea ad alta velocità Torino-Lione (COS'È LA TAV).

Tensione anche all'esterno tra No Tav, sindacati ed esponenti Fi

Momenti di tensione si sono verificati anche sotto i portici del municipio di Torino, dove si sono fronteggiati il movimento No Tav e i manifestanti a favore dell'opera, sindacalisti delle sigle di categoria ed esponenti di Forza Italia. I due gruppi sono divisi dal cordone delle forze dell'ordine e, per il momento, si sono scambiati solo cori e qualche insulto. "Oltre il danno delle Olimpiadi - si legge su un cartello di Forza Italia - anche la beffa della Tav? Adesso basta". I No Tav rispondono gridando "Sindacati venduti e traditori, dalla nostra valle dovete stare". La delegazione di industriali e di associazioni di categoria è invece salita a palazzo Civico, dove segue - dalla tribuna per il pubblico - i lavori del consiglio comunale. Ci sono circa duecento imprenditori e sindacalisti, con i presidenti delle nove associazioni d’impresa - Api, Unione Industriale, Amma, Ascom, Confartigianato, Cna, Confesercenti, Collegio Costruttori, Confapi.

Confindustria: "Tav opera strategica per tutta l'Italia"

Intanto Confindustria ha ribadito "con forza l'assoluta necessità di completare i lavori della Tav". E annuncia "che proprio a Torino convocherà un Consiglio generale straordinario allargato alla partecipazione dei presidenti di tutte le associazioni territoriali d'Italia per protestare insieme contro una scelta, il blocco degli investimenti, che mortifica l'economia e l'occupazione del Paese". Con una nota, l’associazione degli industriali sottolinea che la Tav è "un'opera strategica non solo per il Piemonte ma per l'intero territorio nazionale e per l'Europa che ha scelto quel tracciato, venendo incontro alle richieste dell'Italia, come corridoio per unire l'est all'ovest del Continente. Un'opera che non può essere sacrificata sull'altare di un compromesso per ragioni di carattere politico”.