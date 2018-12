Il centrodestra rilancia coalizione: "Uniti alle prossime regionali"

Il centrodestra rilancia la coalizione e annuncia che andrà unito alle prossime elezioni regionali con candidati comuni. E con l'impegno di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia di realizzare a livello nazionale i punti del programma sottoscritto prima delle Politiche. Questo il risultato dell'incontro di ieri, 20 settembre, tra i leader Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il giorno dopo, Luigi Di Maio afferma: "Salvini è leale al M5S, il Cav è come una moglie tradita".

Il Centrodestra unito alle prossime elezioni

L’incontro a Palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni è andato avanti per quattro ore. Al termine è stata diffusa una nota che assicura che "il centrodestra si presenterà unito a tutte le prossime competizioni elettorali a partire dalle elezioni regionali di Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Sardegna, con l'individuazione di un candidato condiviso, così come in tutti altri appuntamenti amministrativi". Salvini, andato via prima della fine del vertice, aveva annunciato: "Abbiamo parlato di tasse, lavoro e immigrazione". Poco più tardi è tornato nella residenza romana del Cavaliere per preparare il comunicato finale. Gli altri due alleati non hanno dubbi che il leader della Lega sia ancora al loro fianco e che l'alleanza politica a livello nazionale stia ancora in piedi. "Nel solco di un'esperienza consolidata premiata dai risultati del buongoverno in tutte le realtà che amministra – si legge nella nota -, il centrodestra ribadisce e rilancia con l'incontro di oggi la sua natura di coalizione politica unita da valori comuni".

Da attuare il programma già sottoscritto

Non solo. I tre leader aggiungono che "nell'attuale situazione politica, specie in vista della prossima legge di Bilancio, deve continuare a manifestarsi sia da chi è al governo come da chi non ne fa parte la precisa volontà di contribuire nell'interesse dell'Italia a trasformare in atti dell'esecutivo i principali punti del programma di centrodestra votato dagli elettori". "Il centrodestra è vincente in Italia. L'incontro è molto positivo: s'è sancito che andremo assieme alle prossime amministrative", ha detto Meloni dopo l'incontro, nel corso della registrazione del programma “W l'Italia Oggi e Domani”, in onda su Rete 4. La leader di Fratelli d’Italia ha sottolineato anche che: "Salvini ha chiarito che Lega è ancorata al centrodestra. Si stanno rendendo conto che è difficile trovare sintesi con M5S, strutturalmente di sinistra".

Di Maio: "Salvini leale con il M5S, il Cav è come una moglie tradita"

Il giorno dopo il vertice, la rinascita di un centrodestra unito è stata commentata anche da Luigi Di Maio, leader del M5S. "È una situazione che già conoscevamo quando abbiamo fatto il contratto di governo. Noi con la Lega alle elezione regionali non ci vogliamo andare e neanche alle politiche e alle europee. Poi però è chiaro che due partiti come Forza Italia e Fratelli d'Italia, che insieme non fanno il 10%, vogliano stare con Salvini", dice il vicepremier a Radio Anch'io. Su Berlusconi aggiunge: "A me ricorda un po' la moglie che torna dal marito anche se il marito continua a tradirla". E ancora: "Nel nostro contratto di governo c'è la legge anticorruzione, il taglio dei vitalizi e delle pensioni d'oro. Tutte cose che hanno fatto venire un coccolone a Berlusconi". Poi conclude, con riferimento a Salvini e alla Lega: "Io fino ad ora non ho mai pensato che ci fosse qualcuno in malafede di fronte al contratto di governo. Dalla mia parte c'è sempre stata lealtà e devo dire anche dalla loro".

Data ultima modifica 21 settembre 2018 ore 10:15