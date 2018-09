Daspo e agenti sotto copertura, arriva dl anticorruzione: cosa prevede

Il M5s è pronto a lanciare il ddl anticorruzione. Le misure, che portano la firma del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sono attese al tavolo del Consiglio dei ministri e a breve andranno all'esame delle Camere. La stretta legalitaria è stata ribadita domenica 2 settembre dal vicepremier Luigi Di Maio che ha annunciato l’imminente legge in arrivo: “Il dl conterrà norme aspettate per anni e non fatte perché la politica aveva paura di farle. Dentro ci sono tutte le nostre grandi battaglie. Toglieremo le mani dalla marmellata a tanti furbi coperti da altri governi".

Cosa conterrà il provvedimento?

Con la ripresa dei lavori parlamentari, il disegno di legge che i tecnici del ministero stanno limando in questi giorni, vedrà la luce. Tra le misure principali contenute nel ddl c'è il daspo per i corrotti, che renderà impossibile per un condannato in via definitiva per corruzione avere a che fare per tutta la vita con la pubblica amministrazione. L'altra novità è l'agente sotto copertura per controllare dall'interno eventuali attività criminali e per rendere più efficaci le indagini. Ci saranno inoltre misure sui tempi dei tribunali.

Rafforzate le intercettazioni

Anche lo strumento delle intercettazioni, dopo che la riforma Orlando è stata accantonata, potrebbe essere rivisto e rafforzato. "Il disegno di legge - ha assicurato il ministro della Giustizia Bonafede - farà dell'Italia, che ora è il fanalino di coda, il Paese capofila nella lotta alla corruzione a livello internazionale". Bonafede ha parlato di "una riforma rivoluzionaria. Tutti devono sapere che ci si può fidare nel nostro Paese, che si può investire senza il timore di essere danneggiati da chi usa la corsia preferenziale della corruzione. E che, finalmente, fare i furbi, rivolgersi agli amici degli amici, allungare la mazzetta, sono azioni che apparterranno al passato di questo Paese. Una giustizia che spazzi via per sempre la 'metastasi' della corruzione e che si occupi soprattutto del servizio che offre agli italiani".

Le critiche

La riforma è destinata a dar discutere e lascia perplessi i penalisti, che da sempre storcono il naso di fronte a idee come l'agente sotto copertura. Sul punto riserve sono state inoltre espressa anche dall'Associazione nazionale magistrati.