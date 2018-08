Genova, il governo: proposta Autostrade non blocca revoca concessione

Nessun cambio di strategia sulla linea dura con Autostrade da parte del governo che mette invece a disposizione altri 28,5 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza a Genova (IL CROLLO DEL PONTE - FUNERALI - FOTO - VIDEO), aprire cantieri, incrementare il trasporto pubblico su ferro e gomma, garantire alloggi agli sfollati, realizzare percorsi di viabilità alternativa. Il tutto mentre Autostrade si mette a disposizione per aiutare le famiglie delle vittime e ricostruire subito un nuovo ponte. Una mossa, questa, che però viene considerata né più né meno come "una parziale riparazione dei danni, senza alcun pregiudizio per i maggiori danni e per la caducazione della concessione", tornano a ribadire fonti di governo che tolgono così dal tavolo dubbi sulla volontà di procedere con il pugno duro. "Come già detto - si legge infatti in una nota - abbiamo avviato la procedura per la caducazione della concessione e certo non la interromperemo perché Autostrade offre di stanziare fondi per riparare i gravi danni conseguenti alla tragedia".



“Da Autostrade il minimo sindacale”

L'elemosina, no. Dunque. "Le loro scuse - spiega infatti Di Maio - servono a poco e non vi è modo di alleviare le sofferenze di una città distrutta dal dolore". Insomma, "l'unica strada che il governo seguirà è quella di andare avanti con la procedura di revoca". Il governo, spiega il capo politico M5s che ha imposto la linea della fermezza all'esecutivo, intende "onorare fino in fondo" la promessa fatta agli italiani forte anche del plauso ricevuto dalla popolazione in occasione dei funerali solenni delle vittime del crollo. Salvini, che aveva mostrato perplessità sulla percorribilità della strada della revoca, alla fine concorda: "Ho visto che Autostrade ha chiesto scusa e che metterà dei soldi, meglio tardi che mai, ma se qualcuno pensa che con questo possano pagare le loro colpe ha sbagliato, è solo il minimo sindacale".

Governo riferirà il 27 agosto

Il governo intanto si attrezza con le risorse stanziate. E' il secondo contributo che arriva dal governo alla città e alla Regione, dopo i primi 5 milioni già stanziati per cercare di superare la fase di emergenza anche con la gestione delle macerie e dei detriti dovuti al crollo del ponte. Il consiglio dei ministri in via straordinaria si è tenuto a Genova subito dopo i funerali delle vittime mentre parallelamente si riuniva una conferenza informale dei capigruppo della Camera convocata dal presidente Roberto Fico in cui è stato deciso che il governo riferirà in Parlamento lunedì 27 agosto. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, si presenterà davanti alle commissioni competenti e il 4 settembre ci sarà il voto delle risoluzioni in Aula sulle comunicazioni del governo. Per quella data dovrà essere pronta anche la relazione che il ministro delle Infrastrutture ha ordinato ad Autostrade nella lettera con cui annuncia alla concessionaria l'avvio della procedure per la revoca della concessione dopo il disastro del ponte Morandi.



Ancora qualche dubbio

Proprio in cdm il presidente Giuseppe Conte ha svolto una relazione sulle iniziative del Governo "al fine dell'accertamento della responsabilità del concessionario e delle conseguenze sul rapporto concessorio e sugli obblighi di risarcimento". La strada sembra insomma tracciata anche se c'è ancora chi, dentro la Lega, si dice dubbioso come il ministro Gian Marco Centinaio che auspica una maggiore riflessione.

Il crollo del Ponte Morandi a Genova Guarda tutti i video