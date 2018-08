M5S, Di Battista: Tav e Tap “opere del tutto inutili, ribadiamo no”

“Il Movimento deve fare il Movimento, ribadendo i ‘No’ sani che abbiamo detto con forza, perché ci abbiamo preso i voti su quella roba là”. Alessandro Di Battista, che oggi compie 40 anni, stuzzica il M5S. Lo fa, in particolare, su Tap e Tav, che elenca tra i “No” che i pentastellati devono continuare a dire. “Abbiamo fatto battaglie importanti, contro il Tap, contro il Tav, opere del tutto inutili: coraggio, questo è il momento di spingere, non ci possiamo far distrarre da queste robe sul razzismo. Questa è distrazione di massa”, dice l’ex parlamentare in un video pubblicato su Facebook.

“Libero di pungolare il M5S”

Nel filmato, girato in Messico e postato ieri, Di Battista racconta di aver restituito “tutto il mio assegno di fine mandato, 43mila euro netti” e spiega a quale associazioni ha destinato i soldi. Poi aggiunge: “Ora sono libero di vivere la mia vita e sono anche libero di pungolare il M5S quando è necessario. Ho molta stima di Di Maio, sta combattendo tantissimo, tutti gli altri ministri M5S dovrebbero avere lo stesso coraggio di Luigi”. Tra i temi su cui “pungola” i suoi, appunto, Tav e Tap.

Tav, Salvini: “Di mio preferisco sempre costruire e andare avanti”

L’Alta velocità Torino Lione e il gasdotto che dovrebbe arrivare in Puglia sono temi su cui M5S e Lega, alleati nel governo gialloverde di Giuseppe Conte, non hanno ancora trovato un accordo. Il Movimento si è sempre detto contrario a entrambe le opere, ma ora una parte sarebbe disposta a dire sì alla Tap in cambio dello stop ai lavori della Tav. Il Carroccio, invece, è da sempre favorevole sia a Tav sia a Tap. Sulla Tav, “per quello che mi riguarda si va avanti e non si torna indietro”, ha ribadito ieri a Sky TG24 il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. E ha aggiunto: “Nel contratto di governo c'è l'esame costi-benefici. Non faccio l'ingegnere, posso dire che la Pedemontana in Lombardia e in Veneto è assolutamente necessaria, che il Terzo Valico è assolutamente necessario, che la Tap in Puglia porterebbe a un risparmio del 10% sulle bollette energetiche delle famiglie e delle imprese in Italia. Però valutiamo costi-benefici, Tav compresa. Io di mio preferisco sempre costruire e andare avanti. Però nel contratto c'è che si valutano i pro e i contro e quindi mi rifaccio al contratto”.