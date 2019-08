“Ve lo ricordate quando il Movimento 5 Stelle voleva aprire il Palazzo come se fosse una scatoletta di tonno? Ecco. Poi è successo che loro sono diventati il tonno: si sono chiusi nella scatoletta e non ne vogliono più uscire”. Sono le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che su Facebook ha pubblicato un video, con tanto di scatoletta di tonno in mano, per criticare il comportamento dei 5 Stelle, che in questi giorni stanno trattando con il Partito democratico per l’ipotesi di un nuovo esecutivo (IL LIVEBLOG).

“Asserragliati nel Palazzo a trattare col Pd”

“Sono asserragliati - continua Meloni nel video - e trattano con quelli che gli italiani erano certi di voler mandare a casa per fare un nuovo governo sulla pelle dei cittadini. Sono chiusi nel palazzo a trattare con il Pd".