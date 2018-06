Salvini: 10 vaccini obbligatori inutili. Burioni: "È una bugia"

"Dieci vaccini obbligatori sono inutili e talvolta dannosi". A dirlo è Matteo Salvini che, in un’intervista radiofonica, spiega: "Garantisco l'impegno preso di permettere che tutti i bimbi possano andare a scuola, possano entrare in classe. Al governo siamo in due, c’è un'alleanza e bisogna ragionare con gli alleati”. Sulla questione dei vaccini, ha spiegato inoltre il vicepremier, ci sono già stati contatti con il ministro della Salute Giulia Grillo. Quel che è certo è che "questi bambini non devono essere espulsi". Immediata la replica dell’immunologo Roberto Burioni che, da Twitter, scrive: "No, Ministro Salvini. Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi, anzi proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori". Il cinguettio dell’esperto è stato poi ritwittato anche da Matteo Renzi.

Burioni su parole Salvini: "Bugia pericolosissima"

"Questa è una bugia pericolosissima", ha avvertito Burioni sempre commentando le parole di Salvini. E ha spiegato: "Se la dice chi ha la responsabilità della sicurezza del mio Paese è cosa molto preoccupante". A corredo del tweet, l’immunologo ha anche utilizzato l’hashtag #medicalfacts. Pochi giorni prima, il 19 giugno, il ministro della salute Giulia Grillo aveva detto ai microfoni di Sky TG24 che il governo M5S - Lega potrebbe modificare il decreto Lorenzin sui vaccini, in particolare per quanto riguarda l'obbligatorietà. "Stiamo valutando tempi e modi" sulle politiche vaccinali, aveva precisato Grillo.