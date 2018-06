Giornalisti allontanati da corridoi Camera. Fico: massima trasparenza

Sembra essersi risolta la querelle che aveva reso "off limits" per i giornalisti parlamentari i corridoi antistanti le aule delle commissioni della Camera, dove abitualmente invece possono accedere per seguire i lavori parlamentari. Mentre le commissioni stavano votando per eleggere i rispettivi presidenti, i cronisti sono stati allontanati dagli assistenti parlamentari in applicazione di "una disposizione normativa interna".

La richiesta di Fico

Le proteste dei giornalisti hanno portato ad una soluzione della vicenda. Il presidente della Camera Roberto Fico ha chiesto un'informativa agli uffici. "L'impegno della presidenza sarà improntato alla massima trasparenza, nei prossimi giorni sarà aperto un tavolo con l'Associazione Stampa parlamentare, con l'intento di far sì che gli spazi di Montecitorio siano accessibili il più possibile alla stampa", è stato chiarito dalla presidenza della Camera.