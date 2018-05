Caos governo, il film di una crisi drammatica: video

In questi giorni di crisi politica e istituzionale, è utile riavvolgere il nastro e ripercorrere le fasi e i passaggi che hanno portato all’attuale stato di confusione e incertezza (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Si parte dall’arrivo al Quirinale del professore Giuseppe Conte, scelto da Lega e Movimento 5 Stelle per guidare l’esecutivo giallo-verde. Incaricato presidente del consiglio dal Capo dello Stato, ha rinunciato a formare un governo per lo scontro che si è consumato sul nome di Paolo Savona come ministro dell’economia: una proposta bocciata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è detto preoccupato per le posizioni anti euro del professore.

Lo scontro istituzionale

Ne sono seguite reazioni durissime: il leader M5s Luigi Di Maio ha in un primo momento invocato l’articolo 90 della Costituzione, ovvero la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica, per poi ritrattare; Matteo Salvini, capo politico della Lega, si è detto arrabbiato, definendo "non democratica" la scelta del Colle. Mattarella, nel frattempo, ha affidato l’incarico di formare un governo a Carlo Cottarelli, ex ministro del governo Letta per la spending review (CHI E'). I toni continuano a essere forti, mentre sono molti i dubbi sul futuro, a cominciare da un possibile ritorno alle urne (I PROSSIMI PASSI).

Caos governo