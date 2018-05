Consultazioni, Di Maio: della squadra si occupano Mattarella e Conte

"Ci sono ancora alcune questioni di affrontare: della questione squadra se ne occuperanno il presidente Mattarella e il presidente Conte. Non abbiamo discusso di nomi dei ministri, è una questione che riguarda Mattarella e Conte". Queste le parole di Luigi Di Maio al termine delle consultazioni (il racconto della giornata) con il presidente del Consiglio incaricato (chi è Giuseppe Conte). Una dichiarazione, quella del leader del M5S che scioglie la presunta tensione tra il Colle e i partiti di maggioranza sul rebus della composizione di governo (LE IPOTESI).

Il nodo Savona

Dopo giorni di indiscrezioni su un braccio di ferro sul nome di Paolo Savona al ministero dell'Economia (voluto sia da Salvini sia da Di Maio) il Colle lascia trapelare di non ammettere diktat espressi a piena voce per convincere il presidente del Consiglio incaricato e il presidente della Repubblica ad accettare nomi imposti da Lega e M5s.

Risposte a imprenditori e lavoratori

Di Maio, nelle dichiarazioni al termine delle consultazioni, si dice soddisfatto e fa il punto: "Poche parole – dice - per esprimere tutta la felicità del momento: abbiamo incontrato Conte e avuto modo di fare il punto su quello che ci aspetta nei prossimi mesi qualora il governo dovesse partire. Ci sono tante soluzioni da mettere in piedi per coloro che un'impresa ce l'hanno ma pagano il 60% di tasse, penso ai tanti imprenditori che pagano tasse per servizi che non vedono". Entra poi nello specifico: "Bisogna superare la buona scuola, introdurre il salario minimo orario che è nel contratto del governo. E poi la Sanità, con il merito al vertice delle aziende del Paese. C'è tanto da fare. Ci sono tanti problemi da risolvere".