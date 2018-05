Regionali Valle d'Aosta, spoglio in corso: ieri ha votato il 65,12%

In corso lo spoglio elettorale in Valle D'Aosta, dove ieri si è votato per le Regionali. La percentuale definitiva relativa all'affluenza alle urne registra un calo rispetto al 2013: domenica 20 maggio è andato alle urne il 65,12% degli aventi diritto, pari a con 67mila 146 votanti su 103 mila 117 aventi diritto. Cinque anni fa, invece, aveva votato il 73,03%. A Valgrisenche la percentuale più alta di voto, pari al 82,53%, a Courmayeur, invece, l'affluenza minore, pari al 54,26% (SPECIALE REGIONALI).

Scrutinio

Lo spoglio si svolge in via sperimentale e provvisoria, attraverso un sistema centralizzato come prevede la legge regionale del 16 ottobre scorso, che ha istituito quattro poli di scrutinio nei comuni di Saint Pierre, Fenis, Verres ed Aosta, presso cui sarà effettuato lo spoglio delle schede votate nelle sezioni elettorali di riferimento.

Test nazionale

Gli elettori hanno dovuto scegliere il prossimo presidente di Regione tra i candidati di 10 liste: Area Civica - Stella Alpina - Pour Notre Vallee, Centrodestra Valle d'Aosta dove sono presenti i candidati di Forza Italia e Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Impegno Civico, Union Valdotaine Progressiste, Alpe, Lega Salvini Vallee d'Aoste, Union Valdotaine, Mouv', Movimento 5 Stelle. La campagna elettorale è stata contrassegnata anche dalle inchieste giudiziarie, che hanno coinvolto esponenti di punta della politica della Regione, a cominciare dall'ex presidente della Regione Augusto Rollandin, esponente di punta dell'Union Valdotaine. Il risultato delle urne dunque sarà anche un test importante sulla tenuta dei partiti autonomisti rispetto alla crescita di partiti come Lega e M5s, attestati alle ultime politiche, rispettivamente al 17, 4% e al 24,1% (LO SPECIALE). E che il voto della Val D'Aosta sia diventato un test di interesse nazionale lo testimonia anche il fatto che i big politici sono tutti accorsi negli ultimi giorni a chiudere la campagna elettorale: da Matteo Salvini a Maurizio Martina, da Silvio Berlusconi a Luigi Di Maio.