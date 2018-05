Nuovo governo, al via il terzo ed ultimo giro di consultazioni

Dopo oltre 60 giorni di stallo, prende il via oggi il terzo e ultimo giro di consultazioni. Alle 10 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inizierà i suoi incontri. Senza un accordo tra i partiti, il Colle sarebbe intenzionato a un governo tregua. Il M5S punta a trovare l’intesa con la Lega, ma senza Forza Italia. In alternativa vorrebbe il ritorno al voto (LO SPECIALE). Il centrodestra è sempre più nel caos: dopo il vertice notturno a Palazzo Grazioli, le posizioni restano distanti.

La proposta di Di Maio, il no di Berlusconi

Ieri, per la prima volta pubblicamente, Luigi Di Maio ha fatto un passo indietro dalla premiership e ha invitato Matteo Salvini a scegliere un nome terzo, “politico”, per un governo M5S-Lega. L’unica condizione ribadita dal pentastellato: Silvio Berlusconi deve starne fuori. Una condizione che, però, resta inaccettabile per il leader di Forza Italia, che ha detto no a un appoggio esterno e prova a resistere al pressing dell'alleato del Carroccio: al termine di un vertice notturno del centrodestra le posizioni restano distanti, la tensione alta. Salvini ha avvertito l’ex premier: la Lega dirà no a un governo del presidente, quindi l'unica alternativa a un esecutivo politico con il M5S è il voto.

Salvini ha provato a convincere l’ex premier

Salvini e Berlusconi hanno viaggiato sullo stesso aereo da Milano a Roma e poi con Giorgia Meloni si sono visti per due ore a Palazzo Grazioli. Ma alla fine l'intesa non c'è stata, tanto che i leader del centrodestra potrebbero rivedersi prima di andare al Colle. Salvini ha mostrato apprezzamento per la mossa di Di Maio e ha provato a convincere il Cavaliere. Secondo il leader del Carroccio, infatti, non sarebbe sostenibile l'idea di Berlusconi di appoggiare un governo del presidente nell'attesa di creare in Parlamento le condizioni per la nascita di un esecutivo di centrodestra. Se l'accordo con Di Maio si facesse, si ipotizza nel centrodestra, si potrebbe chiedere un premier come Giancarlo Giorgetti e Salvini si farebbe garante dell'alleato. Ma Berlusconi non ha accettato: andiamo al Colle a invocare l'incarico a un premier del centrodestra, ha continuato a chiedere.

La palla a Mattarella

L'opzione di un governo di tregua, comunque, resta sul tavolo di Sergio Mattarella (LE IPOTESI). Il presidente della Repubblica riceverà tutti i partiti per un ultimo giro di consultazioni. Se M5S e centrodestra gli portassero l'accordo, con il nome del premier terzo e i numeri per sostenerlo, darebbe il via libera alla nascita di un esecutivo politico. Nel caso, probabile, che ciò non avvenga potrebbe fare la sua mossa incaricando una personalità che si presenti alle Camere per la fiducia. Se non la ottenesse, per il "no" netto di M5S e Lega, il governo del presidente resterebbe in carica per gli affari correnti fino al voto, a luglio o ottobre.

Rebus governo Guarda tutti i video