Governo, domani le consultazioni. Ore di riflessione per M5s e Lega

Ultime ore di riflessione tra i partiti, prima che domani inizi il nuovo giro di consultazioni fissato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per uscire dallo stallo, a oltre due mesi dalle elezioni del 4 marzo (LO SPECIALE). Matteo Salvini ha fatto la sua ultima offerta al M5s, proponendo un accordo per un governo a tempo che possa portare a una nuova legge elettorale e sterilizzare l'aumento dell'Iva. I pentastellati non chiudono totalmente al leader leghista, anche se parlano di proposte arrivate oltre il tempo massimo. Intanto il centrodestra, questa sera, dovrebbe tornare a riunirsi a Palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi. Mentre dal Pd, il reggente Maurizio Martina fa sapere: "Noi siamo pronti a supportare l’azione del presidente della Repubblica". Lunedì nuove consultazioni, Mattarella: posizioni dei partiti immutate

L'offerta di Salvini a M5s

Secondo quanto filtra da diversi quotidiani, dopo l’offerta di Salvini ai pentastellati, ci sarebbe stata una parziale apertura di Di Maio che potrebbe fare un passo indietro sulla carica da presidente del Consiglio. Ma la richiesta da parte di M5s rimane sempre la stessa: che al tavolo non sieda il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Le ipotesi di un governo di tregua o di un tecnico non piacciono ai pentastellati che, se si dovesse verificare uno scenario del genere, chiedono di tornare al voto (COSA PUÒ ACCADERE).

Crimi a Sky TG24: proposta Salvini arriva in ritardo, valuteremo

Intanto ieri, ai microfoni di Sky TG24, il senatore del M5S Vito Crimi, sull’offerta del leader della Lega al Movimento, ha detto: "La risposta a Salvini è da valutare ma la sua proposta arriva in ritardo". E lui stesso ha ricordato che quella del governo tecnico non è un’opzione: "Diciamo no e anche Salvini ha detto no", per questo oggi "un governo tecnico non è possibile farlo", "non avrebbe la fiducia del Parlamento". Un "governo tecnico - ha concluso - non è in discussione. Se non c’è una soluzione politica, si va al voto".

Martina: sì a un governo del presidente. Meloni: incarico a noi

Nell’attesa delle consultazioni, che inizieranno alle 10 con la delegazione del Movimento 5 stelle, il reggente del Pd Maurizio Martina, in un’intervista al Corriere della Sera, spiega: "Siamo pronti a supportare l'azione del presidente della Repubblica. Per noi è impossibile immaginare sostegni a governi politici con Berlusconi, Salvini o Meloni, ma ormai anche con i 5 Stelle e con leadership di partiti a noi avversari. Siamo invece disponibili a fare la nostra parte per una soluzione istituzionale, chiedendo a tutti di fare la loro". Mentre dal Centrodestra, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervistata dal Messaggero e dal Corriere spiega: "La proposta di FdI è chiedere un mandato pieno per andare al governo". Ed esclude l'incarico a un tecnico. Per Roberto Maroni, invece, "la formula più semplice sarebbe riaffidare un mandato di pochi mesi a Gentiloni. Con un unico obiettivo: una nuova legge elettorale", e poi "a ottobre tornare al voto".

