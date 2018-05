Nuovo governo, oggi resa dei conti nella Direzione del Pd

Si riunisce oggi pomeriggio la Direzione del Pd. La riunione, convocata per decidere se aprire un tavolo con il M5s, è stata dirottata su una discussione tutta interna, dopo lo stop di Matteo Renzi a ogni ipotesi di accordo (LO SPECIALE). Ed è scontro interno tra i renziani e l'area che si riconosce nella guida del reggente Maurizio Martina. Le tensioni sono nate alla vigilia dell’incontro - previsto per le 15 - con i renziani che hanno raccolto le firme (77 deputati su 105 e 39 senatori su 52) a un documento preparato da Lorenzo Guerini e offerto a tutto il partito: dice "no alle conte" e "no a governi Di Maio o Salvini". Ma i governisti, a partire da Dario Franceschini, li hanno sfidati a votare in direzione la "fiducia" a Martina. L'obiettivo comune, comunque, sembra quello della mediazione, per evitare spaccature. Intanto, il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, propone un esecutivo istituzionale per le riforme. Pd, guerra dei numeri in direzione. Caos su sito contro intesa M5S

Il sito "Senza di me" e il tentativo di mediazione

Ieri, ad aumentare la tensione, oltre che le divisioni interne al partito, è stato anche un sito: www.senzadime.it. Rilanciando la campagna dei militanti renziani per fermare il governo con M5s, ha pubblicato le liste dei favorevoli e contrari, vale a dire nomi e cognomi dei componenti della Direzione e la loro posizione sull'alleanza con i pentastellati. "Una lista di proscrizione", l’hanno definita i non renziani. "C'è qualcosa di profondo che non va", ha twittato il ministro Dario Franceschini. Intanto, fino a questo pomeriggio, si prova a mediare. Su questa linea, nella serata di ieri, è arrivata la proposta dei renziani ai governisti: mediare su un ordine del giorno che dica no a un governo Di Maio o Salvini, indichi la data dell'assemblea per eleggere il nuovo segretario e fino ad allora confermi una fiducia implicita a Martina. La replica: la fiducia deve essere esplicita.

Calenda: esecutivo istituzionale per riforme

Intanto, il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha espresso apprezzamento per il "no" di Renzi a M5s. E per il Pd, in un’intervista al Corriere della Sera, ha suggerito "una segreteria costituente della quale Renzi faccia parte insieme a Paolo Gentiloni, a Enrico Letta e agli altri ex segretari del Pd". "Che ci si confronti in una sede ristretta e poi si esca con una posizione unica", ha aggiunto. Mentre per un futuro esecutivo, Calenda spera nella nascita di un governo istituzionale che nel giro di "un anno e mezzo" introduca una nuova legge elettorale. "Proviamo a concentrarci in questa legislatura su un governo istituzionale e un parlamento che chiudano la seconda repubblica e aprano la terza in modo ordinato", ha spiegato, "con tre punti: legge elettorale a doppio turno, clausola di supremazia e allora sì un po' più di federalismo. Poi si vota". Per il ministro, "Di Maio e Salvini dovrebbero capire che è anche nel loro interesse un sistema che funziona, perché alla prova del governo si soccombe facilmente se non si hanno strumenti adeguati".

