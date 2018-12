Camera, eletti i vice di Fico: Carfagna, Spadoni, Fontana e Rosato

Dopo l'elezione dei presidenti di Camera e Senato - il pentastellato Roberto Fico e la fedelissima di Silvio Berlusconi Elisabetta Casellati - e in attesa della formazione del nuovo governo (LE PROSSIME TAPPE), alla Camera dei deputati sono stati eletti i vicepresidenti: Mara Carfagna per Forza Italia, Maria Edera Spadoni per il Movimento 5 stelle, Lorenzo Fontana per la Lega e Ettore Rosato per il Partito Democratico. Sono questi i nomi dei vice di Roberto Fico, eletto a Montecitorio il 24 marzo. La vicepresidente più votata è stata Mara Carfagna, che ha incassato 259 voti.

I Questori: nessuno per il Pd

Oltre ai quattro vicepresidenti, sono stati proclamati tre Questori: Riccardo Fraccaro (M5S), Gregorio Fontana (Fi) ed Edmondo Cirielli (FdI). Il Questore anziano sarà Fraccaro che ha preso 269 voti. Il voto è stato segreto e per schede. Come già avvenuto ieri al Senato, anche alla Camera il Pd non sarà rappresentato da alcun esponente dem nel Collegio dei Questori. Si tratta di un ruolo importante per l’Aula, soprattutto dal punto di vista economico. Il regolamento di Montecitorio dispone infatti che, tra le altre cose, "i Questori sovrintendano alle spese della Camera e predispongano il progetto di bilancio e il conto consuntivo".

Eletti anche i segretari

La Camera ha eletto anche gli 8 segretari: si tratta di Francesco Scoma (FI), Silvana Comaroli (Lega), Marzio Liuni (Lega), Raffaele Volpi (Lega), Azzurra Cancelleri (M5S), Mirella Liuzzi (M5S), Vincenzo Spadafora (M5S), Carlo Sibilia (M5S). Non è stato eletto nessun componente del gruppo Misto: per questo, come prescrive il regolamento, sarà necessaria una nuova votazione suppletiva per eleggere un deputato segretario, già in calendario per martedì 3 aprile alle ore 14.

ELEZIONI 2018 Guarda tutti i video

Nessun video trovato

Data ultima modifica 29 marzo 2018 ore 17:40