Elezioni 2018, mappa interattiva di Sky Tg24 per i collegi uninominali

Si è concluso l’election day del 4 marzo, con oltre il 70% degli italiani che ha espresso il proprio voto, il primo dell’era Rosatellum (LO SPECIALE). Per seguire i risultati delle elezioni, YouTrend ha elaborato per Sky TG24 una mappa interattiva che permette di scoprire in tempo reale il voto delle coalizioni e dei candidati collegio per collegio. Si possono così trovare tutti i dati dello scrutinio relativi al maggioritario, sia della Camera dei deputati che del Senato (TUTTI I RISULTATI - IL LIVEBLOG).

Regioni e Collegi

Nella mappa si può scegliere l’opzione di visualizzazione per “Regioni” oppure quella per “Collegi”, con la possibilità di visualizzare anche il numero di voti e le percentuali, sia per Montecitorio che per Palazzo Madama. Per ogni schieramento, è stato scelto un colore diverso. Blu per il centrodestra, giallo per m5s, rosso per il centrosinistra e arancione per Liberi e Uguali. Grigi Potere al Popolo! e CasaPound, verdi invece gli “altri”.