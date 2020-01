Lucidi, percorso M5s giunto a termine

Il percorso del Movimento 5 stelle è "arrivato al suo termine". Ne è convinto il senatore umbro Stefano Lucidi, recentemente passato dai pentastellati alla Lega. Il quale con l'ANSA si sofferma sui risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria.

"Ho sempre pensato - ha spiegato Lucidi - che il fattore che aveva sempre premiato il Movimento 5 Stelle fosse stato la coerenza. Ecco, venuta meno quella è venuto meno il consenso e quindi in Movimento stesso".

Facendo un paragone con l'Umbria, dove la coalizione di centro destra si è imposta, il sen. Lucidi ha sottolineato che "entrambi i risultati sono importanti per la Lega che ottiene un largo consenso". "Voti e percentuali raddoppiate in Emilia Romagna - ha proseguito - mentre crescita esponenziale in Umbria. Nei due risultati forse ha pesato un diverso bilanciamento dell'elettorato tra voglia di cambiamento e appartenenza storica. Il dato importante è che si è arrivati sul filo di lana con un risultato affatto scontato".