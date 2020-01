Donazione a Oncologia da volontari Aucc

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - Volontari e sostenitori dell'Aucc sono stati protagonisti di una donazione alla struttura di Oncologia medica del S. Maria della Misericordia fatta grazie ad una raccolta fondi utilizzata per l'acquisto di computer di ultima generazione, necessari per l'attività assistenziale dei pazienti e per consultazioni di carattere scientifico con i tanti studi realizzati e pubblicati su importanti riviste scientifiche internazionali.

Alla cerimonia di donazione - riferisce una nota dell'ospedale - sono intervenuti i volontari Aucc che prestano assistenza amicale in day-hospital e in reparto di Oncologia, i promotori della raccolta fondi e il direttore della struttura complessa di Oncologia medica, Professore Fausto Roila, che ha sottolineato l'importanza dell'associazionismo: "Oltre a dare un apporto utile alla assistenza dei pazienti, i volontari si sono ancora una volta distinti per questa donazione, che rafforza la loro vicinanza al mondo della sofferenza".