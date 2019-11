Da Rava e Rea omaggio a Fred Bongusto

(ANSA) - PERUGIA, 9 NOV - Con un omaggio molto sentito a Fred Bongusto si è aperta la stagione 2019-2020 del Jazz club Perugia, iniziata con un incontro musicale ai massimi livelli tra Enrico Rava e Danilo Rea. Il trombettista e il pianista hanno voluto subito celebrarlo rileggendo alla loro maniera uno dei suoi classici come "Spaghetti a Detroit", brano del 1967.

Musicato e scritto dallo stesso Bongusto con Franco Migliacci.

In chiave jazz Rava e Rea hanno poi offerto al pubblico altre perle della musica italiana e non solo, incastonate una ad una nel corso della serata. Dopo due pezzi di Lucio Battisti ("Il tempo di morire", "E penso a te") ed un classico come "Estate" di Bruno Martino, il concerto è proseguito con l'immancabile "My funny valentine", storico pezzo ‎che ha incontrato anche interpretazioni memorabili di Miles Davis e ‎Chet Baker. Per questo nuovo sodalizio i due grandi maestri del jazz italiano hanno poi selezionato un repertorio.