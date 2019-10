Salvini-Meloni-Berlusconi a Perugia

I tre leader del centro destra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi insieme a Perugia per sostenere la candidatura di Donatella Tesei.

Hanno prima partecipato a una conferenza stampa congiunta per poi trasferirsi al Centro congressi Capitini per la presentazione del manifesto valoriale per le elezioni regionali.

"Voglio precisare - ha detto la Tesei - che siamo qui a parlare esclusivamente dell'Umbria, dove si vota il 27 ottobre per le dimissioni della giunta Marini". "La sinistra sta usando l'Umbria come laboratorio per un esperimento genetico, ma il 27 sarà una sera di vergogna per Zingaretti e Di Maio che si beccano una lezione che se la ricordano per anni", ha affermato Salvini. Giorgia Meloni ha ribadito che "il voto umbro è un importante test nazionale: dopo la piazza di sabato da questo voto può venire un messaggio importante al governo nazionale".

"E c'è chi pensa che non valga la pena andare al voto. Ma ora il rischio è peggiore che nel '94", ha aggiunto fra l'altro Berlusconi.



