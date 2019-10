Consigliera Terni M5s lascia il Movimento

"Esco dal Movimento. Anzi, esco da quello che, un tempo, nel lontano 2012 quando sono entrata come attivista, era un Movimento e che oggi è diventato un partito politico a tutti gli effetti, nonostante in molti neghino ancora oggi il cambiamento": lo annuncia la consigliera comunale del M5s di Terni, Patrizia Braghiroli, passata nel gruppo misto a palazzo Spada. La decisione, spiega in una nota, "è maturata negli ultimi giorni, ma covata già dal mese di agosto durante le ultime vicende nazionali". "Vicende ripetute - ha aggiunto - anche a livello regionale a causa di scelte imposte da pochi e senza confronto alcuno". Braghiroli afferma di sentirsi "tradita da tutti e da tutto", in particolare da "quelle parole usate da altri nella speranza di confondere, ma che hanno un solo significato. 'Contratto' e 'patto civico' non sono altro che alleanze, prendono in giro se stessi e gli elettori".