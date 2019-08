A Ferragosto pieno di turisti a Norcia

È stato un Ferragosto con pieno di turisti a Norcia. Nel corso della giornata infatti la città si è andata riempiendo di visitatori che hanno invaso piazza San Benedetto e le altre vie del centro storico.

Un flusso di gente che ha portato alla memoria i tempi pre-terremoto, quando in agosto a Norcia si contavano in una sola giornata anche 15-20 mila presenze. Numeri ora impossibili da raggiungere anche per la limitata ricettività turistica. I posti letto disponibili in città, infatti, non arrivano a 400.

"Hanno riscosso grande apprezzamento anche gli eventi dell'Estate nursina, per il concerto di Paolo Belli, siamo tornati a rivedere piazza San Benedetto gremita come non accadeva da tanto tempo", ha commentato l'assessore comunale Giuseppina Perla.