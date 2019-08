Fiorini occupa aula Consiglio Terni

Occupazione dell'aula del Consiglio comunale di Terni, contro "il rimpasto blitz di giunta" deciso sabato dal sindaco Leonardo Latini, da parte del consigliere del gruppo misto Emanuele Fiorini. Il quale ha annunciato che rimarrà all'interno dell'assise - vuota come gran parte di palazzo Spada per la pausa di Ferragosto - fino a che non avrà modo di confrontarsi con il sindaco, invitato a convocare una riunione di maggioranza.

"Penso che questo rimpasto - ha spiegato Fiorini - tradisca il mandato che ci hanno dato gli elettori, quello di creare un governo trasparente e alternativo al vecchio sistema di potere.

Vedo che nelle nuove nomine ci sono casi palesi di conflitto di interessi, non è opportuno infatti occuparsi per lavoro di immigrazione e poi gestire la delega amministrativa e politica, quella del sociale, che appunto ha a che fare con gli immigrati e con la loro accoglienza".