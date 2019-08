Altra giornata di caldo record su Umbria

Un'altra giornata di caldo record in Umbria, con le temperature che hanno superato in alcune località anche quelle già molto alte di domenica.

A Foligno, stando alle rilevazioni del Centro funzionale della Protezione civile regionale, il termometro ha segnato 40,3 gradi. Sopra i 40 anche Todi, Orvieto e Massa Martana, in tutte e tre le città la temperatura effettiva è stata di 40,2 gradi.

Appena sotto i 40 a Bastia Umbra (39,8), Spoleto (39,7), Marsciano (39,3), Narni (39,6) e Bevagna (39,2).

In generale le temperature non sono scese, fatta eccezione per le vette più alte dell'Appennino, sotto i 32 gradi.

Nelle due città capoluogo si sono registrati 38,7 gradi a Perugia e 38 gradi a Terni.

Sul fronte delle previsioni meteo per domani il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, ma le temperature dovrebbero subire un leggero calo.