Gdf sequestra officina meccanica abusiva

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - I finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno individuato e sequestrato a Foligno un'officina meccanica completamente abusiva, senza alcuna insegna esposta e priva di tutte le necessarie autorizzazioni.

Era situata all'interno della zona industriale, in un capannone di circa 1000 metri quadri, nel quale sono state trovate attrezzature per un valore di circa 100.000 euro. L'attività era riconducibile a una società operante nel settore del commercio di autoveicoli.

I militari della compagnia di Foligno hanno individuato nel capannone una persona che lavorava completamente "in nero", sprovvista di regolare contratto e senza alcNon una copertura assicurativa. Non erano inoltre state attuate le misure di legge in materia di smaltimento dei rifiuti "speciali": fuori e dentro l'officina erano infatti presenti diversi quintali di rifiuti pericolosi. Da ulteriori controlli, è emerso che l'officina, che operava da diversi anni, aveva omesso di dichiarare ricavi superiori al milione di euro.