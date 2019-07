A quasi 70 anni donati 60 litri sangue

Centosessantasei donazioni dal 1968 ad oggi, per un totale di oltre 60 litri di sangue, ora l'obbligo di fermarsi per limiti di età: si è conclusa l'attività di donatore di Mauro Tosi, presidente dell'Avis provinciale di Terni. "Sto per compiere 70 anni e la legge mi impone di fermarmi" spiega lui stesso.

"Passo il testimone - afferma ancora Tosi - ai giovani perché imparino a vivere la gioia che ho provato io in più di 51 anni nell'aiutare chi è nel bisogno".

Per l'ultima donazione, al Centro prelievi dell'ospedale di Terni, Tosi ha avuto accanto il direttore del servizio immunotrasfusionale, Augusto Scaccetti, e il presidente di Avis comunale Terni, Patrizio Fratini.

"Un risultato eccezionale ottenuto in oltre 50 anni di attività come donatore - commenta Fratini -, con una costanza ferrea e una straordinaria dimostrazione di solidarietà e amore verso gli altri. Mauro deve essere un esempio, uno sprone per le giovani generazioni".