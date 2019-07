Alunni, fare squadra su rinnovabili

"L'obiettivo fissato per il 2030 prevede il raddoppio dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Occorre fare squadra tra industria, comunità e istituzioni regionali": lo ha sottolineato Antonio Alunni, presidente di Confindustria Umbria, in occasione del roadshow di Elettricità futura sul tema "Le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico". Realizzato a Perugia in collaborazione con l'associazione degli industriali.

L'iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali e operatori del settore elettrico. L'Umbria ha - è stato detto - una "dotazione molto importante" nell'ambito delle rinnovabili che garantiscono oltre il 60% della produzione elettrica.

L'idroelettrico rappresenta la fonte principale seguita dal fotovoltaico.

Per Alunni il raddoppio dell'energia da rinnovabili è "un'opportunità sia per chi dovrà costruire gli impianti che per chi dovrà produrre energia, ma anche per gli utilizzatori".