Collegamento Castiglione-Isola Polvese

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - E' stato inaugurato il collegamento diretto tra Castiglione del Lago e Isola Polvese: una tratta che si è fatta attendere circa 20 anni e che era richiesta a gran voce.

"Il collegamento esiste - ha affermato il sindaco Matteo Burico - perché abbiamo presentato un progetto turistico-strategico valido, non solo per il Trasimeno ma anche per la vicina Toscana. Questo spiega anche la presenza oggi del sindaco di Chiusi Juri Bettollini".

Si parte con due giorni a settimana: il giovedì e il sabato con 4 corse di andata e altrettante di ritorno, per ora fino a settembre. Per la "Crociera del Trasimeno" andata da Castiglione alle 9:20, 11:35, 15:10 e 17:45; ritorno dalla Polvese alle 10:25, 12:40, 16:40 e 18:50.

Ha partecipato alla cerimonia anche il presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta.