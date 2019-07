Porzi visita nuova clinica Porta Sole

La presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, ha visitato l'istituto clinico Porta Sole, nella nuova struttura realizzata all'interno del complesso di Monteluce. "Una bellissima esperienza" ha detto definendo la struttura "un punto di riferimento dal 1938 per Perugia e per l'Umbria".

"Una certezza - ha sottolineato Porzi -, che negli anni ha saputo non rimanere inerme rispetto all'innovazione e alla tecnologia".

Accompagnata dalla famiglia Cucchia (Maria Rita Mantovani, Alberto e Marco), e dal direttore sanitario Costanza Bracco, la presidente dell'Assemblea legislativa - riferisce l'istituto - ha potuto apprezzare così tutte le caratteristiche del complesso sanitario di 9 mila metri quadri.

La nuova clinica Porta Sole, inaugurata ufficialmente il 28 ottobre scorso, da allora sta operando, anche in sinergia con il sistema sanitario regionale - si sottolinea nella sua nota -, grazie ad una più ampia sede con maggiori servizi per i cittadini.