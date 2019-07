Porzi a Pd, superare insieme divisioni

"Per l'Umbria, per gli Umbri, per il Partito democratico è tempo di superare insieme le divisioni interne per costruire, insieme alle altre forze riformiste e progressiste, il migliore progetto per la regione": a sostenerlo è Donatella Porzi, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. La quale si dice "convinta che il Pd e le forze di centrosinistra, pur nella difficile contingenza attuale possano ancora ambire a dirigere i processi politico-istituzionali dell'Umbria, a patto che riconquistino capacità di confronto, equilibrio e visione di futuro".

"Al mio partito, il Partito democratico, che sta attraversando un momento di forte crisi e di acceso dibattito interno - afferma Porzi -, propongo di fare tutti insieme un patto per uscire da una situazione di pericoloso stallo, superando modalità di confronto che ci allontanano innanzitutto dalla realtà, dagli elettori e, soprattutto, dai problemi che ancora aspettano soluzioni".