Arriva a Perugia il 'car sharing' elettrico, per una mobilità urbana che punta a ritmi e modalità sostenibili attraverso l'app per smartphone 'Popmove'. Con la quale si entra a far parte di una community e si ha la possibilità di noleggiare un'auto elettrica a tariffa oraria o giornaliera.

Il servizio, lanciato nel capoluogo umbro dalla concessionaria RomeoAuto in partnership con Ald Automotive, è stato presentato alla presenza del vice sindaco di Perugia Gianluca Tuteri e dell'assessore alla mobilità Luca Merli.

Scaricando l'app, una volta registrati (necessarie patente di guida, carta d'identità e carta di credito) non resta che cercare la vettura più vicina e prenotarla. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, dal 22 luglio. Nella fase di start-up prevede una flotta di sette auto che saranno posizionate nel piazzale Umbria Jazz a Pian di Massiano e nel centro storico.

Essendo elettriche le auto potranno circolare nella zona a traffico limitato e usufruire gratuitamente dei parcheggi strisce blu.